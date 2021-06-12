A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a geldi
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A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a geldi

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Roma'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a geldi
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a geldi
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a geldi
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçı başladı. Müsabaka TRT 1 televizyonundan naklen yayımlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçı başladı. Müsabaka TRT 1 televizyonundan naklen yayımlanıyor.
Futbol: EURO 2020
Futbol: EURO 2020
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