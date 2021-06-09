A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
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A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya'da yaptığı kampı bu sabahki antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya'da yaptığı kampı bu sabahki antrenmanla tamamladı.

Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.A Milliler bugün saat 15.00'te THY'ye ait özel uçakla Roma'ya gidecek ve EURO 2020'nin açılışında oynayacağı İtalya maçı için kamp yapacağı otele yerleşecek.


A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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