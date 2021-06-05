HARSEWINKEL - A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü.

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki 26 futbolcu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

İdman ısınmayla başladı, Şenol Güneş de oyuncularıyla bir süre ısınma hareketlerini yaptı. Pas çalışmasının ardından ise dar alanda çift kale maç yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan