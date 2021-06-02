A Milli Futbol Takımı, Almanya'da
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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci hazırlık kampı için Almanya'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci hazırlık kampı için Almanya'ya geldi.

İlk hazırlık kampını geçirdiği Antalya'dan kalkan uçakla Paderborn Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı ekip, oradan da otobüsle Harsewinkel'de kamp yapacağı Klosterpforte Hotel'e ulaştı.

Milli takımı, otel önünde Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve bir grup Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar, milli takım otobüsünün otele gelişi sırasında dün doğum günü olan teknik direktör Şenol Güneş için "Milli takımımızın güneşi Avrupa'yı aydınlatsın. Mutlu yaşlar Şenol Güneş" yazılı bir pankart da açtı.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında yarın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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