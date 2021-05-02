A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Ankara'da kampa girecek
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Ankara'da kampa girecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Ankara'da kampa girecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlara hazırlık için yarın Ankara'da kampa girecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlara hazırlık için yarın Ankara'da kampa girecek.

Milli takım, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında mücadele edecek. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.

Millilerin, Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:

28 Mayıs Cuma:

16.00 Çekya-Türkiye

29 Mayıs Cumartesi:

16.00 Portekiz-Türkiye

30 Mayıs Pazar:

19.00 Türkiye-Belarus

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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