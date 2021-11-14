A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Karatop'a yeni görev

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Mert Karatop, Fabrika Voleybol İstanbul Sorumlusu görevine getirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karatop'un 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü hatırlatılarak, "A Milli Erkek Voleybol Takımı yardımcı antrenörlük görevine de devam edecek Mert Karatop'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mert Karatop Kimdir?

Marmara Koleji, Arçelik ve Galatasaray'da Voleybol oynayan Karatop, voleybol kariyerinin ardından Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde çeşitli görevlerde bulundu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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