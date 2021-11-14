A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Karatop'a yeni görev - Haberler Spor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Karatop'a yeni görev

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Karatop'a yeni görev

A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Mert Karatop, Fabrika Voleybol İstanbul Sorumlusu görevine getirildi.

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Mert Karatop, Fabrika Voleybol İstanbul Sorumlusu görevine getirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karatop'un 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü hatırlatılarak, "A Milli Erkek Voleybol Takımı yardımcı antrenörlük görevine de devam edecek Mert Karatop'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mert Karatop Kimdir?

Marmara Koleji, Arçelik ve Galatasaray'da Voleybol oynayan Karatop, voleybol kariyerinin ardından Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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