A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mesaisi başlıyor

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki mücadelesine yarın başlayacak.

Elemeleri'ndeki tüm karşılaşmalarını Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak milliler, ilk maçında yarın Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

TRT SPOR 2'den naklen yayımlanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım, 13 Ocak Çarşamba Kuzey Makedonya ile ikinci maçını oynayacak. 15 Ocak Cuma günü Bosna Hersek ile bir kez daha karşı karşıya gelecek milliler, 16 Ocak Cumartesi ise Kuzey Makedonya maçıyla grup mücadelesini tamamlayacak.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021'de Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan