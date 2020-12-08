A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı

08.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:16
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı koordinasyon toplantısı, İstanbul'daki Başkanlık Ofisi'nde yapıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı koordinasyon toplantısı, İstanbul'daki Başkanlık Ofisi'nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında yapılan toplantıya A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, antrenör Mert Karatop ile on-line olarak A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Aziz Azad Dural'ın katıldığı bildirildi.

Toplantıda, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri için, 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak eleme müsabakalarına katılacak A Milli Erkek Takımı'nın kamp ve müsabaka organizasyonuyla ilgili teknik heyetle değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

İlgili Haberler

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı yetkilileriyle bir araya geldi Açıklaması
Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı yetkilileriyle bir araya geldi Açıklaması
A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerini tanıyalım
A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerini tanıyalım
A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Caner Erkin Serdar Aziz Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:17:33. #1.14#
title