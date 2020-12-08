A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı koordinasyon toplantısı, İstanbul'daki Başkanlık Ofisi'nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında yapılan toplantıya A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, antrenör Mert Karatop ile on-line olarak A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Aziz Azad Dural'ın katıldığı bildirildi.

Toplantıda, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri için, 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak eleme müsabakalarına katılacak A Milli Erkek Takımı'nın kamp ve müsabaka organizasyonuyla ilgili teknik heyetle değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan