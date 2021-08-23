A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık maçı iptal edildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın bugün Çekya ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın bugün Çekya ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan Çekya maçının iptal edildiği belirtilerek, "Filenin Efeleri, Çekya Milli Takımı ile 24-25 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacaktır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul