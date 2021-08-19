A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın özel maç programı açıklandı.

2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın özel maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-19 Eylül'de Polonya, Finlandiya, Çekya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona için milli takım, Çekya ve Hırvatistan'la hazırlık maçları oynayacak.

Milliler, İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın ve 21 Ağustos Cumartesi günü Hırvatistan'la karşılaşacak.

"Filenin Efeleri"; 23, 24 ve 25 Ağustos'ta ise yine TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Çekya'yla hazırlık maçına çıkacak.

Karşılaşmalar, saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu - Haberler Spor
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