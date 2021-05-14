A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıkları sürüyor

Ankara'da CEV Avrupa Altın Ligi için kampta bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Ankara'da CEV Avrupa Altın Ligi için kampta bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampın 12. gününde milli takım antrenmanlarını başantrenör Nedim Özbey yönetiminde sürdürdü.

Kamp hakkında değerlendirmede bulunan milli takım sporcusu Adis Lagumdzija, çok genç ve istekli bir ekibe sahip olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa Altın Ligi'ne gidip kendimizi göstereceğiz. Burada bulunan herkes sahada olmak için çalışıyor. Güzel bir derece yapacağımıza inanıyorum. Güzel bir grubumuz var, iyi maçlar oynayacağız. Avrupa Altın Ligi sonrası kısa bir aramız olacak. Daha sonra Avrupa şampiyonası için tekrar toplanacağız. Oradan da iyi bir dereceyle ayrılmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki