A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2022 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, kura çekimi, takım temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Kura çekimini TVF'yi temsilen Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Onat Kurt, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Oktay, A Milli Erkek Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Mert Karatop ile TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Müdürü Nilüfer Shimonsky takip etti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda milliler, A Grubu'nda yer aldı. Son iki organizasyonun namağlup şampiyonu A Milli Takım, grup aşamasında Portekiz, Slovakya ve Danimarka ile mücadele edecek.

Lig usulüne göre oynanacak Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Dörtlü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak Hırvatistan'ın grubunda ilk sırada bulunması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım Dörtlü Final'e kalacak.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Altın Ligi'nde grup etabı karşılaşmalarını 25 Mayıs-8 Haziran 2022 tarihlerinde oynayacak. Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları ise 18-19 Haziran 2022'de Hırvatistan'da yapılacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

2022 CEV Avrupa Altın Ligi grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, Portekiz, Slovakya, Danimarka

B Grubu: Ukrayna, İspanya, Belarus, Hırvatistan

C Grubu: Belçika, Çekya, Estonya, Letonya

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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