A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın grup aşamasındaki rakipleri yarın belli olacak.

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın grup aşamasındaki rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenecek şampiyonada gruplar, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Açıklanan kural gereği 4 organizatör ülke, kura çekiminde gruptaki bir rakibini kendi belirleyecek.

Grup aşamasında Polonya A Grubu'nda, Çekya B Grubu'nda, Finlandiya C Grubu'nda ve Estonya D Grubu'nda yer alacak.

Kura çekimi, yarın TSİ 17.00'den itibaren CEV'in YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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