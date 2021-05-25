A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi.

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi.

Milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk olarak CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak ay-yıldızlılar, yarın Belarus'a hareket edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, son şampiyon olarak katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.

Ay-yıldızlıların Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:

28 Mayıs Cuma:

16.00 Çekya-Türkiye

29 Mayıs Cumartesi:

16.00 Portekiz-Türkiye

30 Mayıs Pazar:

19.00 Türkiye-Belarus

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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