A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hedef 3'te 3

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında yarın Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında yarın Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynayacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT SPOR 2'den naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan ve lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0, ikinci karşılaşmasında da Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenmişti.

Milliler, 16 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Kuzey Makedonya maçıyla grup mücadelesini tamamlayacak.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021'de Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever