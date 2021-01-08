A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

08.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:18
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde fitness salonunda çalışan milliler, akşamki idmanda ise sahada taktik çalıştı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan milli oyuncu Burak Mert, daha önce olduğu gibi bu sene de çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası hedefimiz olan bir turnuva, çünkü potansiyelimizi biliyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Orada başarılı olabilmek için de ilk başta elemeleri geçmemiz gerekiyor." dedi.

Grupta Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'nın da yer aldığına dikkati çeken Burak, "İki rakibimizi de yenerek Avrupa Şampiyonası'na kalıp hayallerimizin peşinden gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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