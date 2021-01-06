A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler kampın dokuzuncu gününde yoğun tempoda bir antrenman yaptı.

Elemelerle ilgili açıklamalarda bulunan milli oyuncu Volkan Döne, pandemi sebebiyle yoğun bir takvimle oynadıkları ligin ilk yarısını geride bıraktıklarını belirterek, "Hemen ardından da milli takım kampımız başladı. Her ne kadar yorgun olursak olalım, milli takımda oynamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel bir kamp dönemi yaşadıklarını kaydeden Volkan, şunları söyledi:

"Her geçen gün birbiriyle daha uyumlu ve elemelere daha hazır bir takım haline geldiğimizi hissediyorum. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile karşılaşacağız. Bu maçları kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan