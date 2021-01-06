A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

06.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:25
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler kampın dokuzuncu gününde yoğun tempoda bir antrenman yaptı.

Elemelerle ilgili açıklamalarda bulunan milli oyuncu Volkan Döne, pandemi sebebiyle yoğun bir takvimle oynadıkları ligin ilk yarısını geride bıraktıklarını belirterek, "Hemen ardından da milli takım kampımız başladı. Her ne kadar yorgun olursak olalım, milli takımda oynamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel bir kamp dönemi yaşadıklarını kaydeden Volkan, şunları söyledi:

"Her geçen gün birbiriyle daha uyumlu ve elemelere daha hazır bir takım haline geldiğimizi hissediyorum. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile karşılaşacağız. Bu maçları kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Samet Aybaba Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:28:23. #1.15#
title