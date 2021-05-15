A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıkları
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıkları

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, kampın 13. gününde başantrenör Nedim Özbey yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdiği belirtildi.

Kamp süreci ve hedefleri hakkında açıklamada bulunan milli sporcu Mirza Lagumdzija'nın, "Takımın en geç oyuncularından biriyim. Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Çok genç ve dinamik bir kadroyuz. Potansiyelimiz çok yüksek. Buradaki herkes çok iyi şekilde çalışıyor, elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Nedim hocamız potansiyelimizin en yükseğine ulaşmamızı istiyor. Umuyorum ki Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'ndan iyi derecelerle ayrılacağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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