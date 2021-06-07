A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede
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A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede

A Milli Erkek Voleybol Takımı istatistiklerde de zirvede
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) organize ettiği Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başarısını istatistikler de destekliyor.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) organize ettiği Avrupa Altın Ligi'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başarısını istatistikler de destekliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup aşamasını 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, üst üste 3. kez adını dörtlü finale yazdırmayı da başardı.

Oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 2 set veren milli takımda oyuncuların bireysel performansları da dikkati çekti.

Milli takımın orta oyuncularından Bedirhan Bülbül, grup karşılaşmalarının ardından 17 blokla bu kategorinin zirvesinde yer aldı.

En skorer oyuncular listesinde ise milli takımın pasör çaprazlarından Adis Lagumdzija, ürettiği 116 sayıyla ilk sırayı elde etti. Adis ayrıca 90 smaç sayısıyla, en iyi smaçörler listesinin de birinci sırasında kendisine yer buldu.

En çok servis sayısı (ace) bulan oyuncular listesinde de Adis 16 ve Burak Güngör 12 ace ile ilk ikiyi paylaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika'nın Kortrijk şehrinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Belçika, Estonya ve Ukrayna ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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