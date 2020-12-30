A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:12
A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım günü çift antrenmanla tamamladı.

A Milli Takımı oyuncularından Burak Güngör, kamp çalışmalarıyla ilgili olarak, "Zorlu bir lig sürecini geride bıraktık. Pandemi sebebiyle kimi maçlarımızı oynayamadık. Herkesin yorgun olduğunu düşünüyorum ama buraya büyük bir istekle geldik. Önümüzde çok önemli bir turnuva var, o önemli turnuvanın bileti de buradan geçiyor. Biz şampiyonaya gidebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi ve orada başarılı olmayı çok istiyoruz. Şampiyonanın ilk adımının burası olduğunu biliyoruz. O yüzden ne kadar yorgun olursak olalım ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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