A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yı yendi
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Çekya'yı mağlup etti.
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Çekya'yı mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 5 set üzerinden oynanan mücadeleden 25-21, 25-21, 25-18, 21-25 ve 15-10'luk setler sonucunda 4-1 galip ayrıldı.
Milli takım, Çekya ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar