A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yı yendi

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Çekya'yı mağlup etti.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Çekya'yı mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 5 set üzerinden oynanan mücadeleden 25-21, 25-21, 25-18, 21-25 ve 15-10'luk setler sonucunda 4-1 galip ayrıldı.

Milli takım, Çekya ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar