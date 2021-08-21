A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Hırvatistan'ı 3-2 yendi.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Hırvatistan'ı 3-2 yendi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan hazırlık maçında milliler, Hırvatistan'a 25-20, 25-21, 22-25, 19-25 ve 15-10'luk setlerle üstünlük sağladı.

Hırvatistan ile dün oynadığı özel maçı da 3-2 kazanan milli takım, 23, 24 ve 25 Ağustos'ta Çekya ile hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti - Haberler Spor
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