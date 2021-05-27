A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk maçında yarın Çekya ile karşılaşacak
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk maçında yarın Çekya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ilk maçında yarın Çekya ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu mücadelesine yarın başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu mücadelesine yarın başlayacak.

C Grubu karşılaşmalarını Belarus'un başkenti Minsk'teki Chyzhovka Arena'da oynayacak A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçında yarın Çekya ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

Milliler, 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz ve 30 Mayıs Pazar günü de Belarus ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde İspanya'da oynayacak.

Grup karşılaşmalarının ardından ev sahibi ülke ile 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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