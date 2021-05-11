A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına devam etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, kamp çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, "Öncelikle ilk hedefimize, Avrupa Altın Ligi'ne odaklandık; sonrasında da Avrupa Şampiyonası hedefimiz var. İki turnuvada da iyi bir derece elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğit, kamp çalışmalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Kampın ilk haftası geride kaldı, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Uzun bir lig dönemi geçirdik, pandemi nedeniyle çok sık maçlar oynadık. Burada yaptığımız hazırlıkların Avrupa Altın Ligi'nde bize çok yararı olacağını düşünüyorum. Çok genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Hem gençler hem de biraz daha tecrübeli olan bizler aynı amaç uğrunda hedeflerimize ilerliyoruz. Her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah başarılı olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar