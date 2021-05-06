A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına devam etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına devam etti.

CEV Avrupa Altın Ligi için Ankara'da hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, kamptaki dördüncü gününde çift idman yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Murat Yenipazar, zorlu pandemi sürecinde zorlu bir sezonu tamamladıklarını belirterek, "Şimdi sırada uzun soluklu bir milli takım serüveni başlıyor. Genç ve dinamik bir ekibiz. Buradaki herkese güvenim tam." dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Murat Yenipazar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedef her zaman en iyisi, en yukarısı. Bunun için canla başla mücadele vermeye devam edeceğiz. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu biz olduk. Şampiyon apoletini taşımaya devam etmek istiyoruz. Onun akabinde de Avrupa Şampiyonası'na gidip orada da en iyi derecemizi almak istiyoruz. Bunun için de en iyi mücadeleyi vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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