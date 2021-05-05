A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına devam etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Ankara'daki kampın üçüncü gününü çift idmanla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Burak Güngör, sporcuların zor ve uzun bir lig sezonunun ardından milli takımda buluştuğunu belirterek, "Bu yıl, milli takımla katılacağımız turnuvaların öneminin hepimiz farkındayız." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nın önemine dikkati çeken Burak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzde Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir turnuva var. Avrupa Altın Ligi de bunun hazırlığı olarak gördüğümüz, iyi şeyler yapmayı hedeflediğimiz bir turnuva. Avrupa Altın Ligi'nden güzel bir sonuçla ayrılıp Avrupa Şampiyonası'na bomba gibi giriş yapmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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