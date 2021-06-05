A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Özbey: "Avrupa'da yeniden şampiyon olmak istiyoruz"
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Özbey: "Avrupa'da yeniden şampiyon olmak istiyoruz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Özbey: 'Avrupa'da yeniden şampiyon olmak istiyoruz'
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, CEV Avrupa Altın Ligi'nde son şampiyon unvanıyla mücadele ettiklerini belirterek, "C grubunda bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledik.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, CEV Avrupa Altın Ligi'nde son şampiyon unvanıyla mücadele ettiklerini belirterek, "C grubunda bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledik." dedi.

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finale kalmayı başaran A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Belarus karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu

Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle CEV Avrupa Altın Ligi'nin düzenlenemediğini hatırlatan Özbey, şöyle konuştu:

"Bu yıl yeniden CEV Avrupa Altın Ligi'ndeyiz. Son şampiyon unvanıyla mücadele ediyoruz. C Grubu'nda bitime 2 maç kala 4'te 4 yaparak grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledik. Şu ana kadar rakiplerimize yalnızca 1 set verdik. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu, dinamik bir kadromuz var. Ülkemizde erkek voleybolunun ilerlemesi adına böylesine genç ve yetenekli çocukların olması çok önemli. Sporcularımız hepimizi çok gururlandırıyor ve gelecek günler için umut vadediyor. Şimdi önümüzde CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali var. Orada da en iyi şekilde mücadele ederek yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Bu başarı yolculuğumuzda bizlere her türlü imkanı sağlayan ve sonuna kadar güvenen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a da çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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