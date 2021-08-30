A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Finlandiya'ya gitti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Finlandiya'ya gitti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Finlandiya'ya gitti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup maçları için Finlandiya'ya gitti.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup maçları için Finlandiya'ya gitti.

Polonya, Finlandiya, Çekya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek ay-yıldızlı takım, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanacak grup maçlarında ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Milliler, grup karşılaşmaları için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye hareket etti. Ay-yıldızlılar, buradan da maçların oynanacağı Tampere şehrine geçecek.

Havalimanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan başantrenör Nedim Özbey, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Ocak ayından beri Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını aktaran Özbey, "Ocakta elemeleri geçerek finallere kaldık. Ardından CEV Avrupa Altın Ligi'ni oynadık ve namağlup şampiyon olduk. Avrupa Şampiyonası'na da en iyi dereceyi almaya gidiyoruz. Takımımız hazır durumda. Ülkemize en iyi sonuçları getirmek için ant içtik. Güzel haberleri ülkemize duyurmaktan mutlu olacağız." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Burak Güngör ise "Kamp dönemini bitirdik. Artık yolculuk başlıyor ve bir şeyler gösterme zamanı geldi. Hazırlıklarımızı güzel yaptık. Yaz başından beri hazırlanıyoruz. Dört aylık bir süre geçti. Gidip adım adım elimizden geleni ortaya koyacağız. İnşallah güzel sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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