A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı 3-2 finalde de Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Salon: Munte Kortrijk

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf (İsviçre)

Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)

Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
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