A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek.

Avrupa Altın Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Milliler, Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke olan Belçika, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle düzenlenecek.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmalarını 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Belarus'ta, ikinci etap karşılaşmalarını ise 04-06 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.

Ay-yıldızlıların Avrupa Altın Ligi 1. ayak karşılaşmalarındaki maç programı şu şekilde:

28 Mayıs 2021

16.00 Çekya - Türkiye

29 Mayıs 2021

16.00 Portekiz - Türkiye

30 Mayıs 2021

19.00 Türkiye - Belarus - İSTANBUL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:54:07. #1.16#

title