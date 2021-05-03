A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre miller, başantrenör Nedim Özbey yönetiminde TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesinde millilerle bir araya gelen TVF Başkanı Üstündağ, yaptığı konuşmada pandemi sebebiyle zor geçen bir sezonun geride kaldığını belirterek, "Genç bir takıma sahibiz. İyi bir jenerasyon yakaladık." dedi.

Milli takımın Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edeceğini vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon olarak tesislerimiz, antrenörlerimiz ve tüm imkanlarımızla sizlerin başarılı olabilmesi için çalışıyoruz. Hepimiz bir aileyiz, sizler bizim evladımızsınız. Bizlere emanetsiniz. Umuyorum ki önce Avrupa Altın Ligi'nde ardından Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ülkemizin göğsünü kabartacak ve gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir milli takım dönemi olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum."

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını 21 Mayıs'a kadar Ankara'da sürdürecek.

Milli takımda şu sporcular bulunuyor:

"Murat Yenipazar, Arda Bostan, Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Cengiz, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Karataş, Caner Ergül."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur