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A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Erkek Tenis Takımı'ndan tarihi başarı

A Milli Erkek Tenis Takımı, David Cup Play-Off turunda Özbekistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve Dünya Grubu 1'e yükseldi.

A Milli Erkek Tenis Takımı, David Cup Play-Off turunda Özbekistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen turnuvada, Türk tenis tarihi adına bir ilke imza atan A Milli Erkek Tenis Takımı'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tebrik geldi.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda rakibi Özbekistan'ı 3-2'lik skorla yenerek Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı kutluyorum. Türk tenis tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Grubu 1'e yükselen ve bizleri gururlandıran A Milli Erkek Tenis Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Özbekistan, Play Off, Milli, Tenis, Spor, Haberler

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