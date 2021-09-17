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A Milli Erkek Tenis Takımı'na İspanyol spor giyim firması sponsor oldu

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
A Milli Erkek Tenis Takımı'na İspanyol spor giyim firması sponsor oldu

Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında yarın Letonya'yla karşılaşacak A Milli Erkek Tenis Takımı'na İspanyol spor giyim firması Joma sponsor oldu.

Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında yarın Letonya'yla karşılaşacak A Milli Erkek Tenis Takımı'na İspanyol spor giyim firması Joma sponsor oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Joma'nın Davis Cup maçlarında milli sporculara sponsor olduğu belirtilerek, "Davis Cup Dünya Grubu 2 mücadelelerinde Letonya ile karşılaşacak milli tenisçilerimiz, Joma tarafından hazırlanan koleksiyon ile korta çıkacak." denildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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