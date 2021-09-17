A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak

AA - Haberler | Güncel

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında Letonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında Letonya ile karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara Enka Spor Kulübü ev sahipliği yapacak.

Kaptanlığını Marsel İlhan, antrenörlüğünü Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımı, dünya sıralamasında 170'inci sırada bulunan Altuğ Çelikbilek, 176'ıncı sıradaki Cem İlkel, 311'inci sıradaki Ergi Kırkın ve 553'üncü Yankı Erel temsil edecek.

Kaptanlığını Deniss Pavlovs'un yapacağı Letonya milli takımının kadrosu ise Ernests Gulbis, Robert Strombachs, Edgars Manusis, Gustavs Dambins ve Reinis Kupfers'ten oluşuyor.

Letonya milli takımının oyuncularından eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis aynı zamanda 2014 Roland Garros'ta yarı finale kadar ilerledi.

Letonya milli takımının diğer oyuncuları 21 yaşındaki Robert Strombachs 574, Edgars Manusis 1494, 16 yaşındaki Gustavs Dambins'in ITF Junior sıralamasında 589, 17 yaşındaki Reinis Kupfers'in ise ITF Junior sıralamasında 668. sırada yer alıyor.

Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak

Dünya sıralamasında Türkiye 51, Letonya ise 66. sırada bulunuyor. Dünya Grubu 2 mücadelelerini kazanan 8 takım Dünya Grubu 1 play-off'larına yükselmeye hak kazanacak.

Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak
AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Murat Kurum Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Eser Yenenler Müge Anlı
Spor Mustafa Denizli
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Güzel Sözler Tunç Soyer Mahmut Özer Münir Karaloğlu Amelia Hamlin Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta Letonya ile karşılaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:26:38. #1.12#