A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 Grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 Grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 Grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahiplerinden Gürcistan, ortak federasyon olarak Türkiye'yi seçti.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahiplerinden Gürcistan, ortak federasyon olarak Türkiye'yi seçti. A Erkek Milli Takımımızın grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak.

Organizasyon kapsamında Almanya, Litvanya'yı ortak federasyon olarak seçerken Çekya, Polonya'yı, İtalya da Estonya'yı ortak federasyon olarak belirledi. 

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi 29 Nisan 2021 tarihinde TSİ 14.00'te yapılacak. Kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde Verti Music Hall'de gerçekleştirilecek.FIBA'nın dijital kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirilecek.FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya 3. torbada yer alıyor.EuroBasket 2022'de belirlenen torbalar şu şekildedir: 1. TorbaİspanyaSırbistanYunanistanFransa

2. TorbaLitvanyaRusyaİtalyaÇekya

3. TorbaPolonyaHırvatistanTürkiyeSlovenya

4. TorbaAlmanyaUkraynaFinlandiyaGürcistan

5. TorbaBelçikaMacaristanİsrailBüyük Britanya

6. TorbaBosna HersekHollandaEstonya

Bulgaristan

Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022 Grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:20:00. #1.14#
title