A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Slovenya'yla karşılaşacak
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Slovenya'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Slovenya'yla karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

Celje kentindeki Golovec Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Finallere kalma şansı bulunmayan A Milli Takım, grupta daha önce oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti.

Grupta 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyeti olan Slovenya ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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