A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Polonya'ya konuk olacak
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Polonya'ya konuk olacak

08.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:48
A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Polonya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta yarın deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

Plock kentindeki Orlen Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak mücadeleyi, Litvanyalı hakem ikilisi Vaidas Mazeika-Mindaugas Gatelis yönetecek.

İlk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 mağlup olan millilerin, grubunda Slovenya ile yapacağı ikinci karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta maçında ise çarşamba günü Eskişehir'de Polonya'ya 29-24 yenilmişti.

Eleme gruplarında Polonya ile 6. kez karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, rakibine karşı bir galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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