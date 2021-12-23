A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Binası'nda düzenlenen medya gününde THF Başkanı Uğur Kılıç ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenör Okan Halay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Uğur Kılıç, "Çok zor bir periyot bizi bekliyor. 17 günde 6 maçlık bir periyot var ama ben onlara inanıyorum inşallah bu dönemi 6'da 6 ile tamamlayacağız" dedi.

"Ben eski bir milli sporcu olarak kendi enerjimi oyunculara iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Başkanımız ve yöneticilerimizin o enerjilerini çok iyi aktarabildiklerini gördüm. Biz hedefe inanmış durumdayız. Heyecanı hepimiz hissediyoruz. Bir ilki başarmak ve bu ilki başardıktan sonra önemli olan devamlılığını sağlamak onu da iyi bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum."

Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Spor Haberleri

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