A Milli Erkek Hentbol Takımı, Fas ile iki hazırlık maçı yapacak
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Fas ile iki hazırlık maçı yapacak

01.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:17
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Fas ile iki hazırlık maçı yapacak

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, Eskişehir kampında Fas ile iki hazırlık maçı oynayacak.

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, Eskişehir kampında Fas ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Pazar günü Eskişehir'de kampa girecek A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 ve 9 Ocak tarihlerinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, bu iki maç öncesi ocak ayında Mısır'da düzenlenecek 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası'na hazırlanan Fas Milli Takımı ile iki özel maç yapacak.

Türkiye ile Fas arasındaki hazırlık maçları, 4 ve 5 Ocak tarihlerinde Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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