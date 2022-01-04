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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Belçika maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Belçika'yı ağırlayacağı 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu 3. maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Belçika'yı ağırlayacağı 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu 3. maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlılar, başantrenör Okan Halay yönetiminde Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydederek, "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Son antrenmanımızı yaptık. Takımdaki herkes maça odaklanmış durumda. Yarınki maç ve sonrasındaki bütün maçları galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bütün takım çok heyecanlı ve ümitli bir bekleyişimiz var." ifadelerini kullandı.

Maça hazır olduklarını belirten Halay, "17 günde çok zor 6 maçlık bir periyodumuz olacak ama hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır olduğumuzu biliyoruz. Yönetimimizin bizden ne beklediğini biliyoruz. Takımımız beklentilerin karşılığını mutlaka verecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki 6 maçta 6 galibiyet alarak bu periyodu iyi bir şekilde kapatacağımız inancını taşıyoruz." diye konuştu.

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AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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