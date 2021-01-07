A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: "Kovid-19 altyapılara darbe vurdu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: "Kovid-19 altyapılara darbe vurdu"

07.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:05
A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk:

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk sporunda altyapılara büyük darbe vurduğunu söyledi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk sporunda altyapılara büyük darbe vurduğunu söyledi.

Salgının spora etkileriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Şentürk, pandemi sürecinde hentbol branşının ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Şentürk, bu sezon A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın maçlarında yapılan basit hataların, bu süreçteki olumsuzluklardan kaynaklandığını dile getirdi.

Türkiye'de hentbol liginin kalitesinde eskiye göre düşüş yaşandığını vurgulayan Şentürk, şöyle devam etti:

"3-4 iyi takımın olduğu bir lig var. Kovid-19 nedeniyle yabancı oyuncuların birçoğu Türkiye'ye gelmek istemedi. Bizim oyuncularımızdan yurt dışına giden birçok isim oldu. Maçlar oynanamadı. Bu gibi durumlar ligin kalitesini düşürdü. Hentbol, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında 1-1,5 yıllık süreçte altyapıdan gelecek yetenekli çocukların kaybolduğunu düşünüyorum. Yaşları büyüdüğünden belki 1-2 yıl oynayamadan birçok şeyi öğrenemeyecekler. Kovid-19 maalesef Türk sporunda altyapılara darbe vuran bir salgın oldu. Bu süreçte kim bilir ne yetenekler kayboldu. Kovid-19 süreci bir sürü yeteneğin kaybolmasına sebep oldu."

"İyi bir planlamayla açık kapatılabilir"

İlker Şentürk, pandemi nedeniyle sporda yaşanan olumsuzlukları telafi etmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının altyapı oyuncularına yönelik iyi bir çalışma ve araştırma yapabileceğini ifade eden Şentürk, "Daha sonra federasyonların da aynı çalışmayı yapması lazım. Belki Kovid-19 salgını nedeniyle oynamayan yaş gruplarını düşünerek, onların altyapılarda oynamasını sağlayacak tedbirler alınabilir. Onların daha çok maç yapabilmesi için farklı turnuvalar ya da karşılaşmalar düzenlenebilir. İyi bir planlamayla bu açık kapatılabilir." diye konuştu.

Şentürk, gerek salgının yol açtığı olumsuzlukların telafisi gerekse planlama konusunda herkese görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fikri Sağlar Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Enis Arıkan Prens Harry
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: "Kovid-19 altyapılara darbe vurdu" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:16:22. #1.14#
title