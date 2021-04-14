A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı
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A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı

2022 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

2022 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör İlker Öztürk yönetimindeki milli takım aday kadrosuna davet edilen sporcular şunlar:

Yunus Özmusul (Orazhazi FKSE), Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş, Sarp Seymen, Tuğberk Çatkın, Halil İbrahim Öztürk, Can Çelebi, Yiğit Eröz (Spor Toto), Mehmet Emre, Samet Kanberoğlu, Cemal Kütahya, Ümit Kırkayak (Beykoz Belediyespor), Can Adanır (TV Grobwallstadt), Enis Harun Hacıoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Ömer Ozan Arifoğlu, Görkem Biçer, Mehmet Demirezen (Beşiktaş Aygaz), Ramazan Mutlu (Nilüfer Belediyespor), Uğur Erceylan, (Nilüfer SK), Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Özgür Sarak (RK Trimo Trebnje), İlkan Keleşoğlu (Köyceğiz Belediyespor).

Milliler, 20 Nisan'da Eskişehir'de toplanacak. A Milli Takım, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 27 Nisan Salı günü Slovenya ve 29 Nisan Perşembe ise Hollanda ile karşılaşacak.

Milli Takım, 30 Nisan Cuma günü Slovenya'ya hareket edip, 2 Mayıs Pazar günü Celje şehrinde Slovenya ile oynayacağı son müsabakanın ardından 3 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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