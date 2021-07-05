A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü

A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Spor

KANADA'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak veda eden A Milli Takım yurda döndü.

KANADA'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak veda eden A Milli Takım yurda döndü.

Milli kafile, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 15.00'te Kanada'nın Toronto kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Teknik heyet ve oyuncular, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ay-Yıldızlıların moralsiz olduğu gözlendi. Milli takım, işlemlerin ardından havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Metin Oktay Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:26:03. #1.16#

title