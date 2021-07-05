A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
KANADA'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak veda eden A Milli Takım yurda döndü.
KANADA'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak veda eden A Milli Takım yurda döndü.
Milli kafile, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 15.00'te Kanada'nın Toronto kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Teknik heyet ve oyuncular, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ay-Yıldızlıların moralsiz olduğu gözlendi. Milli takım, işlemlerin ardından havalimanından ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız