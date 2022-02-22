A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 25 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 25 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde devam eden milliler, günü tek antrenmanla tamamladı.

İdmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan müsabakası hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Emre Doğan - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, basketbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title