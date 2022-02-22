A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 25 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde devam eden milliler, günü tek antrenmanla tamamladı.

İdmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan müsabakası hazırlıklarına yarın devam edecek.