A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Venezuela ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Venezuela ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Venezuela ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki milliler, hazırlıklar kapsamında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Venezuela'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

Milliler, Venezuela'nın ardından 19 Haziran Cumartesi günü de saat 20.00'de yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Takım, olimpiyat elemelerinde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü Çekya ile mücadele edecek. Maçlar, TSİ 05.35'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Bergen Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Venezuela ile karşılaşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:29:42. #1.14#

title