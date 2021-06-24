A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat kotası için Kanada'ya uçtu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat kotası için Kanada'ya uçtu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat kotası için Kanada'ya uçtu
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri için Kanada'nın Victoria kentine gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri için Kanada'nın Victoria kentine gitti. Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kanada'ya giden milli takımda başantrenör Orhun Ene ve oyuncular, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene kısa bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle bu takımı kısa bir sürede bir araya getirmek, en iyi kadro ile oraya gitmek önceliğimizdi. Furkan'ın ve Ersan'ın da katılımıyla tam kadro gidecektik. Son idmanda Larkin'in bir sakatlığı oldu. 12 kaliteli oyuncu ile oraya gidiyoruz. Takım olarak bu süreçte iyi bir hazırlandık. İyi bir potansiyelimiz var. Sahada alacağımız sonuçlarla bu potansiyel güce dönüşecek. Buğra zaten geçmiş dönemlerde de oyun kurucu pozisyonunda milli takıma katkı vermiş bir oyuncu, tabii ki kullanacağız.  Burada önemli olan Buğra'nın hücumda oyun kurucu olarak yaratıcılığı kadar, o baskıya karşı tempoda devamlılığı sağlaması yukarı çekmesi lazım. Buğra iki pozisyonda oynayan değerli bir oyuncu.""LARKIN'İN MORALİ ÇOK BOZUKTU"Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Shane Larkin ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ene, "Milli takımın bu tip sakatlıkları kendi arasında çözecek bir derinliği var. Onun için üzülüyoruz, aramıza katılmayan arkadaşlar için ama diğerleri için fırsat oluyor. Biz Larkin'e üzülüyoruz. Katılma adına çok istekliydi. Kötü bir sakatlık başlangıcı olmasına rağmen sonuna kadar buraya yetişmek için elinden geleni yaptı. Dün telefonla konuştuğumuzda morali çok bozuktu. İnşallah burada güzel bir sonuç alırız, olimpiyatlara bizle birlikte gelir" dedi."ÜLKEMİZE MUTLU DÖNECEĞİZ"

A Milli Takım oyuncularından Alperen Şengül ve Şehmuz Hazer ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi, olimpiyat vizesi almak için Kanada'da en iyi şekilde mücadele edip Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız

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