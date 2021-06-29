A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçına Uruguay karşısında çıkıyor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçına Uruguay karşısında çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçına Uruguay karşısında çıkıyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk maçında yarın Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 05.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayımlanacak.

Milli takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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