A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Angela Merkel Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Ataizi Merve Dizdar
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:50:08. #1.16#

title