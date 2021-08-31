A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Milliler, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti.

25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine 3. torbadan dahil olan ay-yıldızlılar; Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile birlikte B Grubu'nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Sırbistan, Letonya, Belçika, Slovakya

B Grubu: TÜRKİYE, Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus

C Grubu: Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya, İsveç

D Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Estonya

E Grubu: Fransa, Karadağ, Macaristan, Portekiz

F Grubu: Litvanya, Çekya, Bosna Hersek, Bulgaristan

G Grubu: İspanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Makedonya

H Grubu: İtalya, Rusya, Hollanda, İzlanda

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak. Müsabaka tarihleri şu şekilde:

1. Pencere Maçları: 22-30 Kasım 2021

2. Pencere Maçları: 21 Şubat-1 Mart 2022

3. Pencere Maçları: 27 Haziran-5 Temmuz 2022

4. Pencere Maçları: 22-30 Ağustos 2022

5. Pencere Maçları: 7-15 Kasım 2022

6. Pencere Maçları: 20-28 Şubat 2023 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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