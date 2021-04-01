A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı

4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımı'nın maç programı belli oldu.

Kanada'da 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımı'nın maç programı belli oldu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Milli Takım; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı kentte yapılacak elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.Elemelerin gerçekleşeceği her ülkede, üçer takımdan oluşan iki grup yer alacak. Bu iki grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

 


- Uruguay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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